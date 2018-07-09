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Снова дожди: синоптики дали прогноз на неделю

STYLERLIFE        09.07.2018 - 16:30
Фото: pixabay.com/FelixMittermeier
Фото: pixabay.com/FelixMittermeier

Украинцев предупредили о грозовых дождях

С 9 по 15 июля в Украине будет теплая погода. Однако местами синоптики прогнозируют дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

Во вторник, 10 июля, осадки ожидаются на Западе страны и в Одесской области. На юге температура воздуха до +33 градусов. В Киеве дождей не прогнозируют, днем до +27.

Карта погоды на 10 июля (pogoda.unian.net)

В среду, 11 июля, также местами пройдут дожди с грозами, в частности, на Западе. Теплее всего будет на юге и востоке - до +34. В остальных регионах до +30.

В четверг, 12 июля, ожидаются дожди с грозами. Ночью по стране +15…+23, днем на юге и востоке до +34.

Фото: pixabay.com/FelixMittermeier

В пятницу, 13 июля, будут идти дожди. На востоке до +33, в остальных регионах до +32 градусов.

На выходных, 14 и 15 июля, в Украине также прогнозируют дожди. В субботу, по предварительному прогнозу, ночью прохладнее всего будет на западе - до +12, на остальной территории +14…+18. Днем в Украине +24...+33. В воскресенье ночью на западе до +13, днем в Украине от +23 до +30.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на 9 июля.

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