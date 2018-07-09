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Знову дощі: синоптики дали прогноз на тиждень

STYLERLIFE        09.07.2018 - 16:30
Фото: pixabay.com/FelixMittermeier
Фото: pixabay.com/FelixMittermeier

Українців попередили про грозові дощі

З 9 по 15 липня в Україні буде тепла погода. Однак місцями синоптики прогнозують дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

У вівторок, 10 липня, опади очікуються на Заході країни і в Одеській області. На півдні температура повітря до +33 градусів. У Києві дощів не прогнозують, вдень до +27.

Карта погоди на 10 липня (pogoda.unian.net)

У середу, 11 липня, також місцями пройдуть дощі з грозами, зокрема, на Заході. Найтепліше буде на півдні та сході - до +34. В інших регіонах-до +30.

У четвер, 12 липня, очікуються дощі з грозами. Вночі по країні +15...+23, вдень на півдні та сході до +34.

Фото: pixabay.com/FelixMittermeier

У п'ятницю, 13 липня, йтимуть дощі. На сході до +33, в інших регіонах-до +32 градусів.

На вихідні, 14 і 15 липня, в Україні також прогнозують дощі. У суботу, за попереднім прогнозом, вночі найпрохолодніше буде на заході - до +12, на решті території +14...+18. Вдень в Україні +24...+33. У неділю вночі на заході до +13, вдень в Україні від +23 до +30.

Раніше синоптики уточнили прогноз погоди на 9 липня.

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