Баттерфляй Саломеи - украинской дивы оперной сцены

Особенно интересно раскрыть интригу в связи с мировым успехом украинской певицы Саломеи Крушельницкой, день рождения которой 23 сентября до сих пор отмечается широко во всех мировых центрах оперной культуры. Особенно трепетно - в Италии, на родине величайшего композитора Джакомо Пуччини: ведь Саломея Крушельницкая столетие назад буквально спасла знаменитую оперу "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини от провала и забвения, а самого композитора - от самоубийства в порыве отчаяния.

Заглавная ария его оперы привлекает внимание многих великих певиц ХХ века и современности, дает прекрасную возможность музыкальному экспериментированию. Один из уникальных результатов "перезагрузки" знаменитой музыки Пуччини принадлежит Арине Домски.

Opera Show: Arina Domski - Butterfly

Экзотический сюжет оперы о любви американского морского офицера Пинкертона и пятнадцатилетней японской гейши Чио-Чио-сан был озвучен необыкновенно талантливой музыкой Пуччини. Премьера оперы состоялось в театре Милана Ла Скала в 1904 году и роль гейши неудачно исполнила фаворитка композитора Розина Сторкио.

Реакция Пуччини на совет дирижера-постановщика предложить эту роль Саломее Крушельницкой была ошеломляюще-негативной! Ну какая же Саломея японка?! В ней росту под два метра! Не менее яростным был отказ певицы, которая категорически не пожелала спасать провалившуюся оперу великого итальянца.

К 1904 году - времени работы над постановкой оперы Пуччини, Крушельницкая была уже знаменитой тридцатидвухлетней певицей, окончившей львовскую консерваторию. Она прошла стажировку в Милане у великого Фаусте Креспи (вокал), у венского профессора Конти (драматическая игра и актерская мимика) и объездила с триумфальными гастролями весь мир, покорив Европу, Америку и Канаду, страны арабского мира, Аргентину и Чили! У певицы был особый дар тонко ощущать и передавать голосом, актерской игрой глубочайшие душевные переживания. И все же с Крушельницкой в роли гейши опера "Мадам Баттерфляй" имела ошеломительный успех в другом театре Италии через 3 месяца после провала в Милане. Это был подвиг великой украинской певицы.

С тех пор множество великих певиц мира внесло свою лепту в трактовку образа. Одной из самых оригинальных, на мой взгляд, является интерпретация Арии Баттерфляй современной украинской певицы Арины Домски. Арина обладает прекрасным сопрано нежного красивого тембра. Голос она совершенствовала в лучших музыкальных академиях Украины. Певица по праву сегодня считается уникальной в восточной Европе представительницей музыкального направления классический кроссовер. Это словосочетание подразумевает синтетический музыкальный стиль, который объединяет элементы классики и поп, рок, электронной музыки.

Arina Domski

Арина Домски является автором "Opera Show" - современного высокотехнологичного концерта-спектакля классической музыки и блестящей исполнительницей всех его номеров. Одним из центральных фрагментов "Opera Show" является знаменитая ария Чио-Чио-Сан или Мадам Баттерфляй из ІІ действия оперы Джакомо Пуччини. Музыкально-сценическое решение этой арии у Арины Домски отталкивается от музыкальных особенностей и замысла оперы Пуччини. Ведь изюминкой его оперы является экзотический фон японской культуры.

Arina Domski

Музыкальная композиция, созданная Ариной на основе музыки итальянского композитора, остро современна. Потрясают и "вбрасывают" адреналин пульсация цвета светомузыки, саунд-эффекты, которые возникают при сочетании синтезированных звуков ритм-секции с прекрасной мелодией струнной группы оркестра и создают фон оперному вокалу Арины. Помимо пуччиниевской кантилены (прекрасной напевной мелодии самой арии) в запев включается импровизация в сверхвысоком регистре певческого голоса, основанная на резких интонациях исполнителей традиционного японского театра Но и Кабуки. Такой синтез звучит очень необычно и притягательно для слуха, передавая атмосферу трагического предчувствия поворота судьбы героини. Кроме того, речитативный раздел арии демонстрирует глубокие краски низкого регистра голоса певицы. Трактовка Арины Домски отличается сгущением драматизма и подкрепляется цветовыми решениями костюмов и видеоинсталляциями.

Подобно тому, как украинская певица Саломея Крушельницкая 115 лет назад возродила полет бабочки Чио-Чио-Сан Пуччини, так и Арина Домски "перезагрузила" в наши дни величайший оперный шедевр композитора.