Батерфляй Соломії - української діви оперної сцени

Особливо цікаво розкрити інтригу в зв'язку зі світовим успіхом української співачки Соломії Крушельницької, день народження якій 23 вересня відзначається широко у всіх світових центрах оперної культури. З особливою шаною ​​- в Італії, на батьківщині видатного композитора Джакомо Пуччіні: адже Соломія Крушельницька століття тому буквально врятувала відому оперу "Мадам Батерфляй" Джакомо Пуччіні від провалу і забуття, а самого композитора - від самогубства в пориві відчаю.

Головна арія його опери привертає увагу багатьох видатних співачок ХХ століття і сучасності, дає прекрасну нагоду музичному експериментування. Один з унікальних результатів "перезавантаження" знаменитої музики Пуччіні належить Аріні Домскі.

Opera Show: Arina Domski - Butterfly

Екзотичний сюжет опери про любов американського морського офіцера Пінкертона і п'ятнадцятирічної японської гейші Чіо-Чіо-Сан був озвучений надзвичайно талановитою музикою Пуччіні. Прем'єра опери відбулася в театрі Мілана Ла Скала в 1904 році і роль гейші невдало виконала фаворитка композитора Розіна Сторкіо.

Реакція Пуччіні на пораду диригента-постановника запропонувати цю роль Соломії Крушельницької була приголомшливо-негативної! Ну яка ж Соломія японка?! У ней росту під два метри! Не менш суворою була відмова співачки, яка категорично не згодилась рятувати оперу великого італійця.

В 1904 році, під час роботи над постановкою опери Пуччіні, Крушельницька була вже відомою тридцятидвохрічної співачкою, яка закінчила львівську консерваторію. Вона пройшла стажування в Мілані у великого Фауста Креспі (вокал), у віденського професора Конті (драматична гра і акторська міміка) покорила тріумфальними гастролями увесь світ: Європу, Америку і Канаду, арабські країни, Аргентину і Чилі! У співачки був особливий дар тонко відчувати і передавати голосом, акторською грою, найглибші душевні переживання. І все ж з її появою у ролі гейші опера "Мадам Батерфляй" мала приголомшливий успіх в іншому театрі Італії через 3 місяці після провалу в Мілані. Це був подвиг великої української співачки.

З того часу безліч великих співачок світу внесло свою лепту в трактування образу. Однією з найоригінальніших, на мій погляд, є інтерпретація Арії Батерфляй сучасної української співачки Аріни Домскі. Аріна володіє прекрасним сопрано ніжного красивого тембру. Мистецтво співу вона вивчала в кращих музичних академіях України. Вокалістка цілком природньо сьогодні вважається унікальною в східній Європі представницею музичного напрямку класичний кроссовер. Це словосполучення означає синтетичний музичний стиль, який об'єднує елементи класики і поп, рок, електронної музики.

Arina Domski

Аріна Домскі є авторкою "Opera Show" - сучасної високотехнологічної вистави-концерту класичної музики і блискучою виконавицею усіх його номерів. Одним з центральних фрагментів "Opera Show" є відома арія Чіо-Чіо-Сан або Мадам Батерфляй з ІІ дії опери Джакомо Пуччіні. Музично-сценічне вирішення цієї арії у Аріни Домскі відштовхується від особливостей задуму Пуччіні. Адже родзинкою його опери є екзотичний фон японської культури.

Arina Domski

Музична композиція, створена Аріною на основі музики італійського композитора, гостро сучасна. Вражають і буквально "вкидають" адреналін і пульсація кольору світломузики, і саунд-ефекти, які виникають при поєднанні синтезованих звуків ритм-секції з прекрасною мелодією струнної групи оркестру, та створюють фон оперному вокалу Аріни. Крім пуччініевской кантілени (прекрасної співучої мелодії самої арії) в заспів включається імпровізація в надвисокому регістрі співочого голосу, заснована на різких інтонаціях виконавців традиційного японського театру Но і Кабукі. Такий синтез звучить дуже незвично і привабливо для слуху, передаючи атмосферу трагічного передчуття повороту долі героїні. Окрім того, речитативний розділ арії демонструє глибокі барви низького регістра голосу співачки. Трактування Аріни Домскі відрізняється згущенням драматизму і підкріплюється барвистими кольорами костюмів і відеоінсталяцій.

Подібно до того, як українська співачка Соломія Крушельницька 115 років тому відродила політ метелика Чіо-Чіо-Сан Пуччіні, так і Аріна Домскі успішно "перезавантажила" в наші часи найвідоміший оперний шедевр композитора.