В базу "Миротворца" угодила чиновница из Запорожья

Ее обвиняют в сотрудничестве с террористами

В базу "Чистилища" сайта "Миротворец" попала чиновница из Запорожья Маргарита Богуславская. Соответствующая запись сделана на сайте "Миротворец".

В базу данных "Миротворца" внесена Маргарита Богуславская, которая на данный момент занимает пост главного специалиста Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы Запорожской области.

Оказывается, Маргарита Богуславская участвовала в спортивном чемпионате фейковой республики "ДНР". В октябре 2017 года чиновница приняла участие в спортивном соревновании "Кубок Донбасса по бодибилдингу и фитнесу-2017", которое организовала Федерация бодибилдинга "Донецкой народной республики".

Богуславская опубликовала на страницах своих аккаунтов в социальных сетях фотографии с данного мероприятия. Она там была участницей под номером 53.

Фото: Маргарита Богуславская (Маргарита_Богуславская/vk)

Маргарита Богуславская обвиняется в сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями и участии в пропагандистских мероприятиях российско-террористической оккупационной администрации "ДНР".

В ГУ Госпродпотреслужбе Запорожской области Богуславская работает с февраля 2018 года.

Известно, что ранее она проживала в Донецке и занимала должность главного специалиста отдела обращения с отходами управления по выдаче документов разрешительного характера Донецкой областной государственной администрации.

Скриншот сайта (myrotvorets.center)

Кстати, "Миротворец" приютил в "чистилище" скандального нардепа Мураева.

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