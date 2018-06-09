"Миротворец" приютил в "чистилище" скандального нардепа

Депутат объявлен пособником террористов

Известный украинский политик, бывший член "Партии регионов" угодил в базу преступников "Миротворец". Об этом сообщается на сайте организации.

Одиозный украинский политик Евгений Мураев попал в базу преступников "Миротворец". Он обвиняется в пособничестве террористам и российским оккупантам, в участии и организации антиукраинских информационных спецопераций страны-агрессора.

Скриншот сайта (myrotvorets.center)

Кроме того, Евгений Мураев неоднократно высказывал публично мнение о том, что в Украине нет российской агрессии и манипулировал общественно-значимой информацией.

Скриншот сайта (dialog.ua)

Евгений Владимирович Мураев родился 2 декабря 1976 года в Харьковской области. Является депутатом Харьковского областного совета двух созывов, депутатом Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Скриншот сайта (ukraina.ru)

Бывший член "Партии регионов", а ныне – председатель политического совета партии "За життя". Владелец телеканала NewsOne.

Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)

Напомним, нардеп отличился скандальным заявлением о Сенцове.

Скандальный народный депутат Евгений Мураев цинично высказался о политзаключенном украинском режиссере Олеге Сенцове, назвав его террористом. Заявление прозвучало в эфире канала "112 Украина".

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявил Мураев.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (video.rbc.ua)