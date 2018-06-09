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"Миротворець" прихистив в "чистилище" скандального нардепа

STYLERLIFE        09.06.2018 - 19:08
Фото: Миротворець (myrotvorets.center)
Фото: Миротворець (myrotvorets.center)

Депутат оголошений посібником терористів

Відомий український політик, колишній член "Партії регіонів" потрапив в базу злочинців "Миротворець". Про це повідомляється на сайті організації.

Одіозний український політик Євген Мураєв потрапив в базу злочинців "Миротворець". Він звинувачується в пособництві терористам і російським окупантам, в участі і організації антиукраїнських інформаційних спецоперацій країни-агресора.

Скріншот сайту (myrotvorets.center)

Крім того, Євген Мураєв неодноразово висловлював публічно думку про те, що в Україні немає російської агресії і маніпулював суспільно-значимою інформацією.

Скріншот сайту (dialog.ua)

Мураєв Євгеній Володимирович народився 2 грудня 1976 року в Харківській області. Є депутатом Харківської обласної ради двох скликань, депутатом Верховної ради України VII скликання та VIII скликання, член парламентського комітету з питань податкової та митної політики.

Скріншот сайту (ukraina.ru)

Колишній член "Партії регіонів", а нині – голова політичної ради партії "За життя". Власник телеканалу NewsOne.

Фото: Євген Мураєв (opposition.org.ua)

Нагадаємо, нардеп відзначився скандальною заявою про Сенцове.

Скандальний народний депутат Євген Мураєв цинічно висловився про политзаключенном українського режисера Олега Сенцове, назвавши його терористом. Заява прозвучала в ефірі каналу "112 Україна".

"Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору того, що людина готував підпали і вибухи, для частини населення він є терористом. Для націоналістичної частини, напевно, він є героєм. Час розставить на свої місця, хто правий, а хто не правий", - заявив Мураєв.

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Теги: депутат, Миротворец, нардеп Украины
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