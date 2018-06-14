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У базу "Миротворця" попала чиновниця із Запоріжжя

STYLERLIFE        14.06.2018 - 15:32
Фото: "Миротворець" (myrotvorets.center)
Фото: "Миротворець" (myrotvorets.center)

Її звинувачують у співпраці з терористами

В базу "Чистилища" сайту "Миротворець" потрапила чиновниця із Запоріжжя Маргарита Богуславська. Відповідний запис зроблено на сайті "Миротворець".

У базу даних "Миротворця" внесена Маргарита Богуславська, яка на даний момент займає посаду головного спеціаліста Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Госпродпотребслужби Запорізької області.

Виявляється, Маргарита Богуславська брала участь у спортивному чемпіонаті фейкової республіки "ДНР". У жовтні 2017 року чиновниця взяла участь у спортивному змаганні "Кубок Донбасу з бодібілдингу та фітнесу-2017", яке організувала Федерація бодібілдингу "Донецької народної республіки".

Богуславська опублікувала на сторінках своїх акаунтів в соціальних мережах фотографії з цього заходу. Вона там була учасницею під номером 53.

Фото: Маргарита Богуславська (Маргарита_Богуславская/vk)

Маргарита Богуславська звинувачується у співпраці з проросійськими терористичними організаціями і участі у пропагандистських заходах російсько-терористичної окупаційної адміністрації "ДНР".

В ГУ Госпродпотреслужбе Запорізької області Богуславська працює з лютого 2018 року.

Відомо, що раніше вона проживала в Донецьку і займала посаду головного спеціаліста відділу поводження з відходами управління з видачі документів дозвільного характеру Донецької обласної державної адміністрації.

Скріншот сайту (myrotvorets.center)

До речі, "Миротворец" прихистив в "чистилище" скандального нардепа Мураєва.

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Теги: террорист, чиновница, Миротворец
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