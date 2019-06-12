Белые Ночи. Versailles: 10 причин пойти на самый пышный фестиваль лета

14-15 июня Арт-завод Платформа принимает первые тематические Белые Ночи. Versailles. Что это значит? А значит это то, что теперь, на каждом фестивале посетители примеряют новые образы, атмосферу и музыку. Так, первой темой стал Версаль и киевлян и гостей города ждет много красоты, о которой Styler рассказывает ниже.

Иностранные гости

В этом году хедлайнеров стало еще больше. Это целый квинтет из разнообразных направлений и атмосфер. Matisse & Sadko, Elderbrook, Tube & Berger, Reinier Zonneveld и конечно-же Claptone, выступающий в венецианской маске с длинным клювом.

Локальные артисты

Белые Ночи одни из немногих дают дорогу локальным артистам предоставляя им 5 сцен. В этом году это будет мощный толчок, ведь сразу 120 музыкантов смогут показать, что ничем не хуже мировых звезд.

Список артистов

Коктейли

Большинство фестивалей не заморачиваются по поводу коктейлей и льют быструю клубную классику. Но эта история абсолютно не о Версале. Тут нас ждет Маргарита на соке кактуса, цитрусово-вишневые крепыши, малиновые Апероли и еще более сотни авторских разработок на аллее баров. К слову, первым 100 посетителям фестиваля, которые придут в костюмах, организаторы подарят коктейли.

Встреча с участниками Топ-модель по-украински

В специальной зоне фестиваля можно будет лично встретиться с участниками известного шоу Топ-модель по-украински Ясей Крутовой, Дмитрием Топоринским, Анной Троян, Максимом Осадчуком и Егором Степаненко. Вы сможете не только познакомиться со звездами, узнать все подробности и сложности проекта, а и пообщаться, взять автограф и сфотографироваться.

ЗD mapping

Как нам сказали, можно забыть весь меппинг, который вы видели ранее, так как в этот раз будут совсем другие масштабы и сюжеты. Не хотим лишний раз перегревать ваши ожидания, но все же будет очень красиво.

Шоу короля и королевы

Тут мы вам не расскажем всех деталей, но знаем, что кроме шоу короля и королевы будут танцевальные перформенсы в просто невероятных костюмах версальской тематики.

Бьюти зона

Классическая зона фестиваля в этот раз станет больше. Организаторы услышали просьбы всех девочек добавить мощностей для создания красоты.

Фотозоны

Теперь будут не просто красивыми и яркими, но и с темой фестиваля. Так что, можно будет почувствовать себя томной дамой или вполне себе знатным месье.

Зона Fast Married

Одна из любимейших зон фестиваля. Действительно очень уютное, атмосферное и необычное место. Если вы хотите весело провести время в паре и порепетировать свою свадьбу – вам точно сюда.

Бесплатно в День Рождения

Как оказалось далеко не все знают, что на Белые Ночи именинникам вход бесплатный. Главное иметь при себе паспорт с датой рождения в день фестиваля, быть старше 18.

Ранее мы писали о самых ярких и незабываемых концертах, которые пройдут в Киеве в июне.