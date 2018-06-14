Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Беременная школьница ударила себя ножом в живот в попытке избавиться от ребенка

STYLERLIFE        14.06.2018 - 16:19
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Девушка хотела избавиться от нежелательной беременности

17-летнюю жительницу Омской области в РФ доставили в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщает om1.ru.

У девушки диагностировали колото-резаную рану брюшной полости с проникновением в матку. Врачи обнаружили, что школьница была на 24—26-й неделе беременности.

Она утверждала, что дома сама нечаянно упала на нож, но врачи установили, что школьница намеренно ранила себя, чтобы избавиться от ребенка.

Медики спасли жизнь и здоровье не только юной горе-матери, но и еще нерожденной девочки. Отмечается, что 17-летняя пациентка из благополучной семьи, однако об отце ребенка говорить что-либо она отказалась. В издании предполагают, что беременность была нежелательной, поэтому подросток решила таким способом избавиться от ребенка.

Ранее сообщалось, что горе-мать из Черкасской области, которая пыталась продать своего ребенка, хотела купить велосипед за вырученные деньги. В зале суда женщина рассказала, куда собиралась потратить 140 тыс. грн – сумму, за которую она планировала продать младенца.

Марш равенства в Киеве

В Киеве во время родов умерла женщина Во Львовской области выпал из окна годовалый ребенок
Теги: мать и ребенок, мать, ребенок, Россия, беременность
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь