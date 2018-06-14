Беременная школьница ударила себя ножом в живот в попытке избавиться от ребенка

Девушка хотела избавиться от нежелательной беременности

17-летнюю жительницу Омской области в РФ доставили в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщает om1.ru.

У девушки диагностировали колото-резаную рану брюшной полости с проникновением в матку. Врачи обнаружили, что школьница была на 24—26-й неделе беременности.

Она утверждала, что дома сама нечаянно упала на нож, но врачи установили, что школьница намеренно ранила себя, чтобы избавиться от ребенка.

Медики спасли жизнь и здоровье не только юной горе-матери, но и еще нерожденной девочки. Отмечается, что 17-летняя пациентка из благополучной семьи, однако об отце ребенка говорить что-либо она отказалась. В издании предполагают, что беременность была нежелательной, поэтому подросток решила таким способом избавиться от ребенка.

Ранее сообщалось, что горе-мать из Черкасской области, которая пыталась продать своего ребенка, хотела купить велосипед за вырученные деньги. В зале суда женщина рассказала, куда собиралась потратить 140 тыс. грн – сумму, за которую она планировала продать младенца.

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