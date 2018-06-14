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Вагітна школярка вдарила себе ножем у живіт у спробі позбутися дитини

STYLERLIFE        14.06.2018 - 16:19
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Дівчина хотіла позбутися небажаної вагітності

17-річну жительку Омської області РФ доставили в лікарню з ножовим пораненням. Про це повідомляє om1.ru.

У дівчини діагностували колото-різану рану черевної порожнини з проникненням в матку. Лікарі виявили, що школярка була на 24-26-го тижня вагітності.

Вона стверджувала, що вдома сама ненавмисно впала на ніж, але лікарі встановили, що школярка навмисно поранила себе, щоб позбутися дитини.

Медики врятували життя та здоров'я не тільки юної горе-матері, але і ще ненародженого дівчинки. Зазначається, що 17-річна пацієнтка з благополучної родини, однак про батька дитини говорити що-небудь вона відмовилася. У виданні припускають, що вагітність була небажаною, тому підліток вирішила таким способом позбутися дитини.

Раніше повідомлялося, що горе-мати з Черкаської області, яка намагалася продати свою дитину, хотіла купити велосипед за виручені гроші. У залі суду жінка розповіла, куди збиралася витратити 140 тис. грн – суму, за яку вона планувала продати немовля.

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Теги: мать и ребенок, мать, дитина, Россия, вагітність
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