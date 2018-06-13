Пыталась продать ребенка: горе-мать из Черкасской области рассказала, зачем ей деньги

Женщина хотела выручить 140 тыс. грн за младенца

Ольга Кравченко из Черкасской области, которая пыталась продать своего ребенка, хотела купить велосипед за вырученные деньги. Об этом сообщает ТСН.

В зале суда женщина рассказала, куда собиралась потратить 140 тыс. грн – сумму, за которую она планировала продать младенца. Мать собиралась купить детский велосипед и сделать ремонт в доме.

Видео: Суд на женщиной, которая пыталась продать ребенка (tsn.ua)

Также на суде выяснилось, что отец двоих старших детей Ольги отбыл наказание в тюрьме за непредумышленное убийство, а ее родной брат, который живет в одном доме с племянницами, имеет психические расстройства.

Ранее появились подробности о матери, которая пыталась продать ребенка в Черкасской области.

По словам бабушки и прабабушки, Ольга окончила школу и не захотела продолжать учебу. С семьей она не жила и нигде не работала. Ольга родила двоих детей от сожителя, который бросил ее четыре года назад.

Долгое время мать не интересовалась делами своих детей. В январе 2018 года она приехала к семье и сообщила, что беременна. Кто отец ребенка, Ольга не сказала.

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