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Пыталась продать ребенка: горе-мать из Черкасской области рассказала, зачем ей деньги

STYLERLIFE        13.06.2018 - 20:22
Фото: pixabay.com/PublicCo
Фото: pixabay.com/PublicCo

Женщина хотела выручить 140 тыс. грн за младенца

Ольга Кравченко из Черкасской области, которая пыталась продать своего ребенка, хотела купить велосипед за вырученные деньги. Об этом сообщает ТСН.

В зале суда женщина рассказала, куда собиралась потратить 140 тыс. грн – сумму, за которую она планировала продать младенца. Мать собиралась купить детский велосипед и сделать ремонт в доме.

Видео: Суд на женщиной, которая пыталась продать ребенка (tsn.ua)

Также на суде выяснилось, что отец двоих старших детей Ольги отбыл наказание в тюрьме за непредумышленное убийство, а ее родной брат, который живет в одном доме с племянницами, имеет психические расстройства.

Ранее появились подробности о матери, которая пыталась продать ребенка в Черкасской области.

По словам бабушки и прабабушки, Ольга окончила школу и не захотела продолжать учебу. С семьей она не жила и нигде не работала. Ольга родила двоих детей от сожителя, который бросил ее четыре года назад.

Долгое время мать не интересовалась делами своих детей. В январе 2018 года она приехала к семье и сообщила, что беременна. Кто отец ребенка, Ольга не сказала.

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Теги: ребенок, мать
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