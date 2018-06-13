Намагалася продати дитину: горе-мати з Черкащини розповіла, навіщо їй гроші

Жінка хотіла виручити 140 тис. грн за немовля

Ольга Кравченко з Черкаської області, яка намагалася продати свою дитину, хотіла купити велосипед за виручені гроші. Про це повідомляє ТСН.

У залі суду жінка розповіла, куди збиралася витратити 140 тис. грн - суму, за яку вона планувала продати немовля. Мати збиралася купити дитячий велосипед і зробити ремонт в будинку.

Відео: Суд на жінкою, яка намагалася продати дитину (tsn.ua)

Також на суді з'ясувалося, що батько двох старших дітей Ольги відбув покарання у в'язниці за ненавмисне вбивство, а її рідний брат, який живе в одному будинку з племінницями, має психічні розлади.

Раніше з'явилися подробиці про матір, яка намагалася продати дитину в Черкаській області.

За словами бабусі і прабабусі, Ольга закінчила школу і не захотіла продовжувати навчання. З родиною вона не жила і ніде не працювала. Ольга народила двох дітей від співмешканця, який кинув її чотири роки тому.

Довгий час мати не цікавилася справами своїх дітей. У січні 2018 року його приїхала до сім'ї і повідомила, що вагітна. Хто батько дитини, Ольга не сказала.

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