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Появились подробности о матери, которая пыталась продать ребенка в Черкасской области

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:35
Фото: pixabay.com/esudroff
Фото: pixabay.com/esudroff

Правоохранители задержали женщину

29-летняя жительница Черкасской области Ольга, которая пыталась продать своего ребенка, нигде не работала. Об этом сообщает ТСН.

По словам бабушки и прабабушки, Ольга окончила школу и не захотела продолжать учебу. С семьей она не жила и нигде не работала.

Ольга родила двоих детей от сожителя, который бросил ее четыре года назад. Долгое время мать не интересовалась делами своих детей. В январе 2018 года она приехала к семье и сообщила, что беременна. Кто отец ребенка, Ольга не сказала.

Сейчас двух дочерей женщины в возрасте шести и восьми лет воспитывают бабушка и прабабушка. Они живут в сельской местности.

Мать задержанное работает санитаркой. Односельчане о ней отзываются хорошо. Дети ходят в местную школу и не пропускают обучение, хотя семья поставлена на учет как такая, что живет в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, что в Черкасской области мать пыталась продать ребенка у стен роддома.

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Теги: мать, ребенок
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