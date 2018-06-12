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В Черкасской области мать пыталась продать ребенка у стен роддома

STYLERLIFE        12.06.2018 - 20:29
Фото: pixabay.com/esudroff
Фото: pixabay.com/esudroff

Женщину задержали правоохранители

В Черкасской области горе-мать пыталась продать своего ребенка прямо у стен роддома. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Фото: Мать пыталась продать своего ребенка (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Сегодня в Черкасской области задержана женщина, матерью тяжело назвать, которая при выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка. Жизнь малыша она оценила в 140 тыс. грн", - написал он.

Горе-матерью оказалась молодая женщина 1989 года рождения.Ее задержали правоохранители для проведения дальнейших следственных действий.

Фото: Мать пыталась продать своего ребенка (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

О дальнейшей судьбе ребенка не сообщается. Личность женщины также остается не известной.

Скриншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, в Тернопольской области ребенок чудом выжил, выпав из окна четвертого этажа.

Правоохранители сообщили, что малыш, которому исполнилось всего год и два месяца, смог самостоятельно выбраться на подоконник, и через открытое окно, заложенное москитной сеткой, выпал с высоты четвертого этажа. 

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Теги: мать, ребенок
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