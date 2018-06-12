У Черкаській області мати намагалася продати дитину біля стін пологового будинку

Жінку затримали правоохоронці

У Черкаській області горе-мати намагалася продати свою дитину прямо біля стін пологового будинку. Про це повідомив перший заступник глави Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Мати намагалася продати свою дитину (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Сьогодні в Черкаській області затримано жінку, матір'ю важко назвати, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину. Життя малюка вона оцінила в 140 тис. грн", - написав він.

Горе-матір виявилася молода жінка 1989 року рожденія.Ее затримали правоохоронці для проведення подальших слідчих дій.

Фото: Мати намагалася продати свою дитину (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Про подальшу долю дитини не повідомляється. Особу жінки також залишається невідомою.

Скріншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, в Тернопільській області дитина дивом вижив, випавши з вікна четвертого поверху.

Правоохоронці повідомили, що малюк, якому виповнилося лише рік і два місяці, зміг самостійно вибратися на підвіконня, і через відкрите вікно, закладене москітною сіткою, випав з висоти четвертого поверху.

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