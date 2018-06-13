З'явилися подробиці про матір, яка намагалася продати дитину в Черкаській області

Правоохоронці затримали жінку

29-річна мешканка Черкаської області Ольга, яка намагалася продати свою дитину, ніде не працювала. Про це повідомляє ТСН.

За словами бабусі і прабабусі, Ольга закінчила школу і не захотіла продовжувати навчання. З родиною вона не жила і ніде не працювала.

Ольга народила двох дітей від співмешканця, який кинув її чотири роки тому. Довгий час мати не цікавилася справами своїх дітей. У січні 2018 року його приїхала до сім'ї і повідомила, що вагітна. Хто батько дитини, Ольга не сказала.

Зараз двох дочок жінки у віці шести і восьми років виховують бабуся і прабабуся. Вони живуть в сільській місцевості.

Мати затримане працює санітаркою. Односельці про неї відгукуються добре. Діти ходять до місцевої школи і не пропускають навчання, хоча сім'я поставлена ​​на облік як така, що живе в складних життєвих обставинах.

Нагадаємо, що в Черкаській області мати намагалася продати дитину біля стін пологового будинку.

Коротко про головне за 12 червня