"Бесполезная вещь": физик-ядерщик объяснил, почему Украине не нужно ядерное оружие

Почему Кремль фантазирует о ядерном оружии в Украине

Очередное невероятное заявление - на этот раз от гауляйтера оккупантов в Запорожской области о неких "запрещенных экспериментах" на ЗАЭС, что еще в марте было захвачено российскими войсками - прозвучало около недели назад.

Готовились ли якобы они, или уже проводились на станции в Энергодаре, представитель оккупационной администрации Владимир Рогов в своем спиче не уточнил.

Кстати, инспекторы МАГАТЭ так и не посещали оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. При этом еще в мае гендиректор организации Рафаэль Гросси на форуме в Давосе озвучивал такое намерение, чтобы проверить ситуацию с плутонием и обогащенным ураном.

Потуги Москвы придумать украинское ядерное оружие связывают с попытками хоть как-то "объяснить" свою агрессию против нашей страны, и с планами захватчиков готовить вероятные провокации, как обычно, под чужими флагами.

В частности, еще в марте такая оценка была дана Белым домом и Госдепом США, министерством обороны Великобритании, после очередных вбросов РФ.

Нужно ли Украине ЯО

Сейчас, после крайнего фейка российских оккупантов, о ситуации с ядерным оружием высказался физик-ядерщик Андрей Ожаровский в интервью "Радио Свобода".

По словам специалиста, Украина даже при желании не смогла бы создать "ядерку", особенно во время большой войны.

"В теории для создания ЯО Украине надо было изымать десятки тонн отработавшего ядерного топлива, везти их на завод, который надо было построить где-то, на крупное предприятие, где древним ацетатным методом либо каким-то другим - пожалуйста, но это требовало бы миллиардных вложений.

А воюющей стороне, конечно, нечем, кроме этого, заняться. Только вложить деньги в, на мой взгляд, абсолютно бесполезные вещи - а ЯО это вещь-то бесполезная", - отмечает Ожаровский.

Андрей Ожаровский, инженер-физик (фото: RFE/RL)

Ядерщик предложил задуматься о практической стороне применения такого оружия.

"Давайте зададимся вопросом, зачем. Чтобы взорвать бомбу на своей территории? Или чтобы кинуть бомбу на Москву? Ну, так они и обычным оружием, я смотрю, Москву не обстреливают, воздерживаются… Поэтому здесь для Украины я не вижу ни политической, ни военной цели", - говорит ядерщик.

Так, Ожаровский не видит смысла в создании ЯО для Украины.

"Если у Украины есть несколько лишних миллиардов долларов или евро, возможно, им логичнее направлять эти ресурсы не на создание завода по извлечению плутония, который может быть разбомблен, а на закупку обычного вооружения - что страна и делает", - отмечает ученый.