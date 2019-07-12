Беспредел днепропетровских налоговиков привел к акциям протеста

История с исчезновением 27 мая 2019 года директора компании "Софт Оил" Кирилла Суворова, в котором были замешаны представители Днепропетровской налоговой милиции, обсуждается в украинских медиа уже несколько недель. Благодаря владельцу компании Дмитрию Олейнику и адвокатам скандальному исчезновению бизнесмена удалось придать огласке. Похищенному, которого насильно удерживали представители налоговых органов на одной из загородных турбаз Днепра, удалось сбежать с заключение.

Одиннадцать с половиной тысяч тонн масла застряли на нафтопереливной станции в Николаеве. Почти месяц законный владелец груза, компания "Софт Оил" - не может свободно распоряжаться своим имуществом. Масло, стоимостью более 7 миллионов долларов, незаконно арестовали налоговики Днепропетровщины. При этом, противоправность отягощения компания "Софт Оил" подтвердила выигранной апелляцией. И днепровским работникам фискалам закон не писан. В сговоре с Николаевскими коллегами - они каждый день проводят на базе, то ли обыски, то ли следственные действия. Через что и работа всей нафтоперевалочної станции заблокирована. Масло компании "Софт Оил" используют для автомобильных двигателей. Его привозят специально из - за границы. Адвокаты говорят товар конфисковали незаконно. Олива прошла всю необходимую сертификацию и проверку. Товар дорогой, поэтому налоговики решили на нем заработать - арестовать и за бесценок продать. Для этого и похитили директора.

"При ввозе масла не было нарушено никаких законов. Компания заплатила все предусмотренные законом пошлины и налоги заплатила 8 миллионов гривен. И еще должен заплатить еще больше. Была проведена экспертиза, сама налоговая милиция провела исследование этого масла. Это наиболее авторитетное учреждение в Украине. Относительно ГСМ. И оно подтвердило, что это неподакцизный товар, что это масло предназначено для производства моторных масел, что это действительно тот товар, который был задекларирован. Поэтому оснований для ареста нет абсолютно никаких. Единственная мотивация, которую преследует налоговая милиция, - по нашему глубокому убеждению - отжать, забрать это масло. Это очень такой внушительный куш", - говорит адвокат Роман Могила.

"Уже нужно отпускать танкер, отдавать предпринимателям это масло, пусть они дальше работают, но нет. Непосредственно накладывает арест еще раз на это масло. То есть, по той самой причине. То есть я считаю, что это преступление непосредственно, то есть они просто арестовывают то масло, просто чтобы требовать с предпринимателей деньги", - говорит координатор ОО "Стоп коррупции" Богдан Хмельницкий.

Произволом и злоупотреблением называет действия скандального налоговика народный депутат Виктор Кривенко. Он считает Панькова нужно не то что отстранить от должности, а даже посадить за решетку.

Сегодня под стенами Днепропетровской налоговой милиции продолжают проходить акции протеста против произвола налоговой милиции. Бизнесмены, которые пострадали от Сергея Пенькова, подтягиваются, оставляют свои контакты, рассказывают свои истории. Активисты "Стоп коррупции" собирают эту информацию, обрабатывают ее и передадут в правоохранительные органы столицы. Очевидно, что нас ждет еще много захватывающих историй о деяниях главы днепровских налоговиков Сергея Пенькова и его команды.

Беспредел днепропетровских налоговиков привел к акциям протеста