Свавілля дніпропетровських податківців призвело до акцій протесту

Історія зі зникненням 27 травня 2019 року директора компанії "Софт Оіл" Кирила Суворова, в якому були замішані представники Дніпропетровської податкової міліції, обговорюється в українських медіа вже кілька тижнів. Завдяки власнику компанії Дмитру Олійнику і адвокатам скандальному зникненню бізнесмена вдалося надати розголосу. Викраденому, якого насильно утримували представники податкових органів на одній із заміських турбаз Дніпра, вдалося втекти з ув'язнення.

Одинадцять з половиню тисяч тон оливи застрягли на нафтопереливній станції у Миколаєві. Майже місяць законний власник вантажу, компанія "Софт Оіл" - не може вільно розпоряджатися своїм майном. Оливу, вартістю понад 7 мільйонів доларів, незаконно арештували податківці Дніпропетровщини. При цьому, протиправність обтяження компанія "Софт Оіл" підтвердила виграною апеляцією. Та дніпровським працівникам фіскалам закон не писаний. У змові з Миколаївськими колегами - вони чи не щодня проводять на базі, чи то обшуки, чи то слідчі дії. Через що й робота усієї нафтоперевалочної станції заблокована. Оливу компанії "Софт Оіл" використовують для автомобільних двигунів. Її привозять спеціально з - за кордону. Адвокати кажуть товар конфіскували незаконно. Олива пройшла всю необхідну сертифікацію та перевірку. Товар дорогий, тож податківці вирішили на ньому заробити - арештувати та за безцінь продати. Для цього і викрали директора.

"При ввезенні оливи не було порушено жодних законів. Компанія заплатила всі передбачені законом мита і податки заплатила 8 мільонів гривень. І ще має заплатити ще більше. Була проведена експертиза, сама податкова міліція провела дослідження цієї оливи. Це сама найбільш авторитетна установа в Україні. Щодо ГСМ. І вона підтвердила, що це непідакцизний товар, що ця олива призначена для виробництва моторних мастил що це дійсно той товар який був задекларований. Тому підстав для арешту немає абсолютно ніяких. Єдина мотивація, яку переслідує податкова міліція - на наше глибоке переконання, - це віджати, забрати цю оливу. Це дуже такий значний куш", - говорить адвокат Роман Могила.

"Вже потрібно відпускати танкер, віддавати підприємцям це масло, хай вони дальше працюють, але ні. Безпосередньо накладає арешт ще раз на це масло. Тобто, по тій самій причині. Тобто я рахую, що це є безпосередньо злочин - вони просто арештовують то масло, щоб вимагати з підприємців кошти", - говорить координатор ГО "Стоп корупції" Богдан Хмельницький.

Свавіллям та зловживанням називає дії скандального податківця народний депутат Віктор Кривенко. Він вважає Панькова потрібно не те що відсторонити від посади, а навіть посадити за грати.

Сьогодні під стінами Дніпропетровської податкової міліції продовжують проходити акції протесту проти свавілля податкової міліції. Бізнесмени, які постраждали від Сергія Пенькова, підтягуються, залишають свої контакти, розповідають свої історії. Активісти "Стоп корупції" збирають цю інформацію, обробляють її і передаватимуть до правоохоронних органів столиці. Очевидно, що нас чекає ще багато захоплюючих історій про діяння голови дніпровських податківців Сергія Пенькова і його команди.

Свавілля дніпропетровських податківців призвело до акцій протесту