"Без осадков": синоптики уточнили прогноз погоды на 10 июля

Только на западе пройдут небольшие дожди
Синоптики уточнили, какой будет погода в Украине во вторник, 10 июля. Об этом передает УНИАН. Сообщается, что по всей территории нашей страны будет преимущественно без осадков.
Так, только на западе вероятны небольшие осадки. Температура до +26°.
Фото: Погода 10 июля (УНИАН)
В северных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Температура до +27°. В центре местами пройдут дожди, температура до +30°.
На юге до +33°, без осадков.
В Киеве солнечно, днем от +26 до +27°.
Фото: УНИАН
Согласно народному прогнозу, 10 июля — преподобного Самсона, которого в народе прозвали Синогноем за то, что в это время часто идут проливные дожди, от которых сухая скошенная трава начинает гнить.
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз на неделю.
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