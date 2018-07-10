"Без опадів": синоптики уточнили прогноз погоди на 10 липня

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Лише на заході пройдуть невеликі дощі

Синоптики уточнили, якою буде погода в Україні у вівторок, 10 липня. Про це передає УНИАН. Повідомляється, що по всій території нашої країни буде переважно без опадів.

Так, тільки на заході ймовірні невеликі опади. Температура до +26°.

Фото: Погода 10 липня (УНІАН)

У північних областях очікується хмарна погода з проясненнями. Температура до +27°. В центрі місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

На півдні до +33°, без опадів.

В Києві сонячно, вдень від +26 до +27°.

Фото: УНІАН

за народним прогнозом, 10 липня — преподобного Самсона, якого в народі прозвали Синогноем за те, що в цей час часто йдуть проливні дощі, від яких суха скошена трава починає гнити.

Раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз на тиждень.

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