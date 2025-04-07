Благовіщення. Що категорично не можна робити у свято: головні заборони

Не можна працювати фізично

На Благовіщення забороняється будь-яка фізична робота. Це стосується як домашніх справ, так і садівництва чи польових робіт. Люди вірили, що навіть найменша праця в цей день може позначитися на майбутньому врожаї та удачі. Важливо, щоб цей день проходив у спокої та молитві, а не у фізичному напруженні.

Не можна шити і в'язати

У цей день забороняється займатися рукоділлям, зокрема шити чи в'язати. Традиція полягає в тому, щоб не порушувати святий день миром рук і думок. Більше того, вважалося, що ці заняття можуть принести негативний результат у родині та домашніх справах. Цей день повинен бути присвячений молитві та духовному відновленню, а не практичним справам.

Не можна надягати новий одяг

Не слід у Благовіщення одягати новий одяг. Ця заборона має символічне значення: новий одяг може бути сприйнятий як знак гордості чи бажання змін, що не відповідає духу свята. Краще вдягнути старі, але чисті та акуратні речі, щоб день пройшов щасливо. Це також допомагає залишити позаду повсякденні турботи та зосередитися на духовному очищенні.

Не можна їсти продукти тваринного походження

У цей день заборонено вживати м'ясо та молочні продукти, оскільки Благовіщення припадає на час Великого Посту. Це час духовного очищення та стриманості, і цей піст допомагає зміцнити віру та відчути близькість до Бога. Водночас дозволяється їсти рибу, що є послабленням для святкового дня. Цей день служить нагадуванням про важливість посту та відмови від земних задоволень.

На Благовіщення варто утриматися від певних справ (фото: Pixabay.com)

Не можна сваритися або кричати

На Благовіщення важливо уникати будь-яких конфліктів і сварок. День має бути спокійним, гармонійним і благословенним, тому важливо зберігати мир у родині та серед близьких. Вірилося, що сварки цього дня можуть накликати неприємності і збільшити негатив у житті. Цей день має бути присвячений молитві, радості і добробуту, а не непорозумінням.

Не можна проводити весільні обряди

Церковні обряди, такі як вінчання, в цей день не проводяться. Благовіщення - це час духовного очищення, і церква рекомендує відкласти важливі церковні та життєві події на інший день. Паралельно, хоча шлюб і дозволяється зареєструвати в органах ЗАГСу, церковного благословення на це не дається. У цей день краще зосередитися на молитвах і роздумах про духовне відновлення.

Не можна ходити в гості

В день Благовіщення традиційно не відвідують гостей і не приймають їх у себе вдома. Це свято варто провести в колі родини, молячись і спілкуючись з близькими. Важливо, щоб цей день був спокійним і присвяченим духовному відновленню, а не суєті та зовнішнім справам. Благовіщення - це час для внутрішнього очищення, і найкраще провести його в колі рідних і близьких.