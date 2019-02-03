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Бог с Украиной: сеть отреагировала на интронизацию Епифания

STYLERЖизнь    03.02.2019 - 14:06
Бог с Украиной: сеть отреагировала на интронизацию Епифания
Фото: интронизация Епифания (РБК-Украина)

Интронизация прошла в Соборе Святой Софии

Сегодня, 3 февраля, в Киеве прошла церемония интронизации главы ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

После интронизации состоится первое заседание Синода, где окончательно будут утверждены соответствующие должности.

Бог с Украиной: сеть отреагировала на интронизацию Епифания

Фото: интронизация Епифания (РБК-Украина)

Интронизация - это торжественное богослужение, которое возводит на престол нового главу церкви и наделяет его соответствующими полномочиями.

Бог с Украиной: сеть отреагировала на интронизацию Епифания

Фото: интронизация Епифания (РБК-Украина)

Пользователи сети активно отреагировали на это событие.

"Восстановление Киевской Церкви, как дочери Церкви-Матери Вселенского Патриархата, началось! Впереди много трудностей, но Всевышний с истинными православными Украины! С митрополитом Епифанием верующие вновь обретут чистоту веры, как истинные христиане", - прокомментировала Ирина Хеппи.

"В добрый час! Пусть ему везет! Бог с Украиной! Долой нечисть с украинской земли, московских попов! Слава Украине", - отметил Петр Нехин.

Бог с Украиной: сеть отреагировала на интронизацию Епифания

Скриншот с Facebook

"Ну теперь Кириллу можно писать заяву Епифанию, что бы принял его дьяконом в московскую епархию Киевской митрополии. РПЦ стала тем, чем и все время была. Сектой, вне христианства. Я не говорю, что это хуже или лучше, просто не нужно дурить людей, рассказывая им о "московском" христианстве", - написал Анатолий Козырь.

"Слава Иисусу, слава автокефальной церкви Украины. К сожалению, в манкуртов, проживающих в Украине, не осталось ни души, ни сердца, а только желудок и любовь к изначальному агрессору", - отметил Валентин Шальковский.

Напомним, что после интронизации Епифаний отметил, что Украинская церковь открыта к сотрудничеству и диалогу.

Ранее сообщалось, что Епифаний назвал РПЦ последним форпостом президента Российской Федерации Владимира Путина в Украине.

 

 

 

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