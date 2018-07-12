"Большие яйца": Вида объяснил секрет успеха в игре с Англией

Фото: Домагой Вида (instagram com domagojvida)

Домагой Вида шутливо объяснил причину победы Хорватии в полуфинале ЧМ-2018

Сборная Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 одержала волевую победу над Англией. Игрок национальной сборной Хорватии Домагой Вида с юмором объяснил превосходство команды хорватов над соперником. Об этом передает sports.ru.

"У хорватов очень большая воля к победе, большое сердце. Нас мало, но у нас, как говорится, большие яйца", - отметил Вида.

Как сообщает российское издание, на матче с Хорватией Вида стал настоящим спасением для своей команды.

"Точность паса – 89%. Лучший показатель в сборной Хорватии. Столько же у Луки Модрича

• 4 перехвата. Лучший среди всех игроков.

• 2 успешных отбора. Второй показатель в сборной Хорватии.

• 0 потерь. Таких игроков у хорватов было только три: вратарь Субашич, Деян Ловрен и Марсело Брозович.

• 8 выносов. Первый среди хорватов", - пишут в росСМИ.

Фото: Домагой Вида (hns-cff.hr)

В издании отметили, что хорваты праздновали победу над Англией 30 на поле, а потом еще полтора часа праздновали в раздевалке.

"В "Лужниках" уже разобрали ворота, а Вида носился по газону вместе с детьми игроков сборной", - отметили журналисты.

Напомним, что Домагой Вида публично извинился перед россиянами за то, что после победы на сборной РФ снял видео, где сказал "Слава Украине".

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