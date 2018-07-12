"Я сделал ошибку": Домагой Вида извинился перед россиянами за видео с фразой "Слава Украине" (видео)

Фото: Домагой Вида (hns-cff.hr)

Домагой Вида считает, что совершил ошибку, поддержав украинцев

Игрок национальной сборной Хорватии и экс-динамовец Домагой Вида публично извинился перед россиянами за то, что после победы на сборной РФ снял видео, где сказал "Слава Украине".

Такое заявление Вида сделал в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24".

На вопрос ведущего, как футболист отреагировал на свист болельщиков в свой адрес перед матчем с Англией, Домагой принес свои извинения перед россиянами.

"Я знаю, что сделал ошибку и хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Нужно учиться на своих ошибках", – сказал Вида на русском языке.

Видео: Домагой Вида публично извинился за записи с фразой "Слава Украине" (youtube.com/Россия 24)

Напомним, что бывшие игроки "Динамо" Огнен Вукоевич, который работает скаутом в сборной Хорватии, и игрок хорватской сборной Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале ЧМ.

"Слава Украине!" - прокричал в ролике Вида.

"Эта победа – для "Динамо" и для Украины!" - добавил Вукоевич.

Ролик вызвал скандал в РФ и негативную реакцию ФИФА. ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч долларов (12,8 тысяч евро).

Также Огнен Вукоевич был исключен из числа членов хорватской делегации на чемпионате мира-2018.

В свою очередь HNS (Хорватский футбольный союз) в своем сообщении принес извинения российской стороне. В заявлении также говорится, что Вукоевич и Вида просят прощения за свои слова, которые "никоим образом не предполагали наличия политических коннотаций, но, к сожалению, оставили возможность для такой интерпретации".

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