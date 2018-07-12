"Я зробив помилку": Домагой Віда вибачився перед росіянами за відео з фразою "Слава Україні" (відео)

Фото: Домагой Віда (hns-cff.hr)

Домагой Віда вважає, що зробив помилку, підтримавши українців

Гравець національної збірної Хорватії і екс-динамівець Домагой Віда публічно вибачився перед росіянами за те, що після перемоги збірної РФ зняв відео, де сказав "Слава Україні".

Таку заяву Віда зробив в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 24".

На питання ведучого, як футболіст відреагував на свист уболівальників на свою адресу перед матчем з Англією, Домагой приніс свої вибачення перед росіянами.

"Я знаю, що зробив помилку і хочу ще раз вибачитися перед російськими людьми. Вибачте, це життя. Потрібно вчитися на своїх помилках", – сказав Віда російською мовою.

Відео: Домагой Віда публічно вибачився за записи з фрази "Слава Україні" (youtube.com/Россия 24)

Нагадаємо, що колишні гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич, який працює скаутом в збірній Хорватії, і гравець хорватської збірної Домагой Віда присвятили Україні перемогу над Росією у чвертьфіналі ЧС.

"Слава Україні!" - прокричав у ролику Віда.

"Ця перемога – для "Динамо" - для України!" - додав Вукоєвіч.

Ролик викликав скандал в РФ і негативну реакцію ФІФА. ФІФА винесла попередження Віді, а Вукоєвича оштрафовала 15 тисяч доларів (12,8 тисяч євро).

Також Огнєн Вукоєвич був виключений з числа членів хорватської делегації на чемпіонаті світу-2018.

У свою чергу HNS (Хорватський футбольний союз) у своєму повідомленні приніс вибачення російській стороні. У заяві також говориться, що Вукоєвич і Віда просять вибачення за свої слова, які "жодним чином не припускали наявність політичних конотацій, але, на жаль, залишили можливість для такої інтерпретації".

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