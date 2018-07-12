"Великі яйця": Віда пояснив секрет успіху на грі з Англією

Фото: Домагой Віда (instagram com domagojvida)

Домагой Віда жартівливо пояснив причину перемоги Хорватії в півфіналі ЧС-2018

Збірна Хорватії в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 здобула вольову перемогу над Англією. Гравець національної збірної Хорватії Домагой Віда з гумором пояснив перевага команди хорватів над суперником. Про це передає sports.ru.

"У хорватів дуже велика воля до перемоги, велике серце. Нас мало, але в нас, як кажуть, великі яйця", - зазначив Віда.

Як повідомляє російське видання, на матчі з Хорватією Віда став справжнім порятунком для своєї команди.

"Точність пасу – 89%. Кращий показник у збірної Хорватії. Стільки ж у Луки Модріча

• 4 перехоплення. Кращий серед всіх гравців.

• 2 успішних відбору. Другий показник у збірної Хорватії.

• 0 втрат. Таких гравців у хорватів було тільки три: воротар Субашич, Деян Ловрен і Марсело Брозович.

• 8 виносів. Перший серед хорватів", - пишуть в росЗМІ.

Фото: Домагой Віда (hns-cff.hr)

У виданні відзначили, що хорвати святкували перемогу над Англією 30 на полі, а потім ще півтори години святкували в роздягальні.

"В "Лужниках" вже розібрали ворота, а Виду носився по газону разом з дітьми гравців збірної", - зазначили журналісти.

Нагадаємо, що Домагой Віда публічно вибачився перед росіянами за те, що після перемоги збірної РФ зняв відео, де сказав "Слава Україні".

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