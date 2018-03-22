"Борьба только начинается": военный рассказал, сколько еще придется воевать с РФ

По его словам, война с Россией может затянуться на десятилетия

Анатолий Лопата, генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, экс-заместитель министра обороны Украины рассказал, чем для Украины обернулась война с РФ и сколько этот конфликт будет еще продолжаться. Об этом он сообщил в комментарии изданию gazeta.ua.

По его словам, война с Россией может затянуться на десятилетия.

"Россия никогда - повторяю, никогда - не согласится с тем, что Украина оторвалась от нее", - отметил военный.

Он подчеркнул, что наше противостояние и наша борьба за свою независимость только начинается.

Фото: Анатолий Лопата (facebook.com-uacrisis)

Все эти мирные инициативы - это лишь имитация мира. Этого мира не будет никогда. Россия будет строить политику таким образом, чтобы, пусть не сегодня, так через 10 лет, не через 10, так через 20 лет заставить Украину вернуться в лоно России ", - сказал генерал.

Напомним, что украинский публицист, писатель и журналист Виталий Портников сравнил нардепа Надежду Савченко, с которой сняли неприкосновенность, с Гитлером.