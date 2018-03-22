"Он казался анекдотичным клоуном": украинский журналист сравнил Савченко с Гитлером

Публицист вспомнил Гитлера в 1923 году

Украинский публицист, писатель и журналист Виталий Портников сравнил нардепа Надежду Савченко, с которой сняли неприкосновенность, с Гитлером. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда Адольф Гитлер 8 ноября 1923 организовывал в Мюнхене "пивной путч", многим трезвомыслящим немцам он казался анекдотическим клоуном не в своем уме. Но многие увидели в ефрейторе смелого защитника интересов народа, героического ветерана войны, который борется против преступной власти, настоящую надежду нации. И суд над Гитлером и его сторонниками только усилил это впечатление", - написал Портников.

Через десять лет после суда Гитлер пришел к власти.

"Понадобилось всего 10 лет, чтобы мудрый немецкий народ привел своего героя к власти, посадил трезвомыслящих в концлагеря и сжег полмира вместе с самой Германией - гулять так гулять. И если кто-то думает, что Гитлер в ноябре 1923 года выглядел более солидно и менее убедительно для люмпена, чем Савченко в марте 2018 года, он очень ошибается", - подытожил журналист.

Скриншот (facebook.com/portnikov)

В комментариях пользователи сети выразили свое мнение.

"Савченко до Гитлеру далеко, мягко говоря. Она лишь кукла в руках ФСБ и без кураторов - ничто. Возможно ее и планировали сделать флагом обездоленных, нищих людей каким-то "народным президентом "Украинской народной республики", киевским вариантом Безлера или Губарева, однако украинское общество еще не настолько сгнил,о чтобы медандчукивцев поддержала армия и офицеры побежали делать переворот, а не в СБУ", - прокомментировал Александр Никишин.

"Гитлер никогда не выглядел солидно: ни раньше, ни позже. Но!!! Гитлер не пришел к власти, его привели! Так же ведут Савченко. Но Савченко не пустое место, а харизматичная, сильная особенно очень хитрая фигура", - написал Ярослав Юркив.

Скриншот комментариев (facebook.com/portnikov)

Напомним, что Савченко принесла на комитет гранаты (фотодоказательство).

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