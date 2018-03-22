"Він здавався анекдотичним клоуном": український журналіст порівняв Савченко з Гітлером

Публіцист згадав Гітлера в 1923 році

Український публіцист, письменник і журналіст Віталій Портников порівняв нардепа Надію Савченко, з якої зняли недоторканність, з Гітлером. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Коли Адольф Гітлер 8 листопада 1923 року організовував у Мюнхені "пивний путч", багатьом тверезомислячим німцям він здавався анекдотичним клоуном не сповна розуму. Але багато хто побачив у єфрейторі сміливого захисника інтересів народу, героїчного ветерана війни, що бореться проти злочинної влади, справжню надію нації. І суд над Гітлером та його прихильниками тільки посилив це враження", - пише Портников.

Через десять років після суду Гітлер прийшов до влади.

"Знадобилося усього 10 років, щоб мудрий німецький народ привів свого героя до влади, запроторив тверезомислячих у концтабори і спалив півсвіту разом із самою Німеччиною - гулять так гулять.И якщо хтось думає, що Гітлер у листопаді 1923 року виглядав більш солідно і менш переконливо для люмпену, ніж Савченко у березні 2018 року, він дуже помиляється", - підсумував журналіст.

Скріншот (facebook.com/portnikov)

В коментарях користувачів мережі висловили свою думку.

"Савченко до Гітлеру далеко, м'яко кажучи. Вона лише лялька в руках ФСБ і без кураторів - ніщо. Можливо її і планували зробити прапором знедолених, убогих людей якимось "народним президентом "Української народної республіки", київським варіантом Безлера або Губарєва, однак українське суспільство ще не настільки згнив,про щоб медандчукивцев підтримала армія і офіцери побігли робити переворот, а не в СБУ", - прокоментував Олександр Нікішин.

"Гітлер ніколи не виглядав солідно: ні раніше, ні пізніше. Але!!! Гітлер не прийшов до влади, його призвели! Так само ведуть Савченко. Але Савченко не порожнє місце, а харизматична, сильна особливо дуже хитра фігура", - написав Ярослав Юрків.

Скріншот коментарів (facebook.com/portnikov)

Нагадаємо, що Савченко принесла на комітет гранати (фотодоказ).

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