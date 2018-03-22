"Боротьба тільки починається": військовий розповів, скільки ще доведеться воювати з РФ

За його словами, війна з Росією може затягнутися на десятиліття

Анатолій Лопата, генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, екс-заступник міністра оборони України розповів, чим обернулася для України війна з РФ і скільки цей конфлікт буде ще тривати. Про це він повідомив у коментарі виданню gazeta.ua.

За його словами, війна з Росією може затягнутися на десятиліття.

"Росія ніколи, повторюю, ніколи не погодиться з тим, що Україна відірвалася від неї", - зазначив військовий.

Він підкреслив, що наше протистояння і наша боротьба за свою незалежність тільки починається.

Фото: Анатолій Лопата (facebook.com-uacrisis)

Всі ці мирні ініціативи - це лише імітація світу. Цього світу не буде ніколи. Росія буде будувати політику таким чином, щоб, нехай не сьогодні, так через 10 років, не через 10, через 20 років змусити Україну повернутися в лоно Росії ", - сказав генерал.

Нагадаємо, що український публіцист, письменник і журналіст Віталій Портников порівняв нардепа Надію Савченко, з якої зняли недоторканність, з Гітлером.