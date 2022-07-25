Бойцов ВСУ трогательно встретили в США на бесплатное протезирование: видео довело сеть до слез

Военных Вооруженных сил Украины трогательно встретили в США, куда они приехали на бесплатное протезирование конечностей.
Видео опубликовала Наталья Гевко, организовавшая проект для протезирования украинских воинов.
На ролике видно, что мужчин встретили согласно национальным традициям - в нарядных украинских костюмах и с хлебом-солью. Воинам аплодировали за героизм и благодарили за защиту государства. Также все вместе пели гимн.
Как известно, протезирование полностью бесплатное. К тому же защитникам оплатили проживание и перелет.
Также Наталья Гевко рассказала, что не прошло и суток, как защитникам установили протезы.
В комментариях пользователи не могли сдержать слез от просмотра видео.
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