Бойцов ВСУ трогательно встретили в США на бесплатное протезирование: видео довело сеть до слез

На ролике видно, что мужчин встретили согласно национальным традициям - в нарядных украинских костюмах и с хлебом-солью. Воинам аплодировали за героизм и благодарили за защиту государства. Также все вместе пели гимн.

Как известно, протезирование полностью бесплатное. К тому же защитникам оплатили проживание и перелет.

Также Наталья Гевко рассказала, что не прошло и суток, как защитникам установили протезы.

В комментариях пользователи не могли сдержать слез от просмотра видео.

До слез;

Эмоции не передать. Даже мои дети плакали, когда увидели наших героев;

Горжусь своими земляками. Мы непобедимы. Вы делаете хорошее дело;

Спасибо каждому за эту титаническую работу! Счастливого протезирования и реабилитации нашим Героям;

Спасибо нашим защитникам! Слезы на глазах от увиденного, как тепло встречают ребят в аэропорту.

Украинских военных в США встретили для бесплатного протезирования конечностей (instagram.com/natali_gevko)