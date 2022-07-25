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Бійців ЗСУ зворушливо зустріли у США на безкоштовне протезування: відео довело мережу до сліз

Українські військові приїхали у США для безкоштовного протезування (instagram.com/natali_gevko)
Автор: Тетяна Самарук

Військових Збройних сил України зворушливо зустріли у США, куди вони приїхали на безкоштовне протезування кінцівок.

Відео опублікувала Наталія Гевко, яка організувала проект для протезування український воїнів.

На ролику видно, що чоловіків зустріли згідно з національними традиціями - в ошатних українських костюмах та з хлібом-сіллю. Воїнам аплодували за героїзм та дякували за захист держави. Також усі разом співали гімн.

Як відомо, протезування повністю безкоштовне. До того ж захисникам оплатили проживання і переліт.

Також Наталія Гевко розповіла, що не пройшло і доби, як захисникам встановили протези.

У коментарях користувачі не могли стримати сліз від перегляду відео.

  • До сліз;
  • Емоції не передати. Навіть мої діти плакали, коли побачили наших героїв;
  • Пишаюсь своїми земляками. Ми непереможні. Ви робите гарну справу;
  • Дякую кожному за цю титанічну роботу! Щасливого протезування та реабілітації нашим Героям;
  • Дякуємо нашим захисникам! Сльози на очах від побаченого, як тепло зустрічають хлопців в аеропорту.

Українських військових у США зустріли для безкоштовного протезування кінцівок (instagram.com/natali_gevko)

Раніше ми повідомляли, що український солдат рятує бездомних тварин.

Також ми писали, захисниця України показала зворушливе відео зустрічі з мамою.

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Збройні сили України