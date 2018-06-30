Бойцы ООС устроили торжественное шествие улицами Львова (фото)

Мероприятие было посвящено возвращению воинов с Донбасса

Сегодня, 30 июня, украинские военнослужащие устроили торжественное шествие улицами Львова в честь возвращения из зоны проведения боевых действий. Об этом сообщает ZAXID.net.

"В 10:00 от военной части на Стрийской, где размещалась 80-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, колонна военных двинулась по улице Героев Майдана, дальше через Сахарова-Коперника до проспекта Свободы", - говорится в сообщении.

Более того, журналисты уточнили, что в 11:00 возле памятника Шевченко началась тожественная церемония встречи военных.

Фото: торжественное шествие бойцов во Львое (zaxid.net)

"В мероприятии взяли участие более тысячи военных, а также их родственники. По маршруту шествия происходило ситуативное перекрытие движения транспорта", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: торжественное шествие бойцов во Львое (zaxid.net)

Напомним, в зоне ООС на Донбассе 27 июня в результате обстрела террористами погибло трое бойцов ВСУ - двое уроженцев Днепропетровской области и один воин из Харьковской.

"Вчера в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил смертью храбрых погибли трое наших собратьев. Весь день позиции холодноярцев под Богдановкой были под обстрелами. С утра террористы били противотанковыми управляемыми ракетами, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Примерно в 16:00 боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие - артиллерию и 120-мм минометы", - рассказали в 93-й отдельной механизированной бригаде.

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