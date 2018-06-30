Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Бійці ООС влаштували урочисту ходу вулицями Львова (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 18:10
Фото: Марш військовослужбовців (Віталій Носач, Styler.rbc.ua)
Фото: Марш військовослужбовців (Віталій Носач, Styler.rbc.ua)

Захід було присвячено поверненню воїнів з Донбасу

Сьогодні, 30 червня, українські військовослужбовці влаштували урочисту ходу вулицями Львова на честь повернення із зони проведення бойових дій. Про це повідомляє ZAXID.net.

"О 10:00 від військової частини на Стрийській, де розміщувалася 80-а окрема десантно-штурмова бригада, колона військових рушила по вулиці Героїв Майдану, далі через Сахарова-Коперника до проспекту Свободи", - йдеться в повідомленні.

Більше того, журналісти уточнили, що в 11:00 біля пам'ятника Шевченку розпочалася урочиста церемонія зустрічі військових.

Фото: урочиста хода бійців у Львові (zaxid.net)

"У заході взяли участь більше тисячі військових, а також їх родичі. По маршруту ходи відбувалося ситуативне перекриття руху транспорту", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: урочиста хода бійців у Львові (zaxid.net)

Нагадаємо, зоні ООС на Донбасі 27 червня в результаті обстрілу терористами загинуло троє бійців ЗСУ - двоє уродженців Дніпропетровської області і один воїн з Харківської.

"Вчора в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил смертю хоробрих загинули троє наших побратимів. Весь день позиції холодноярців під Богданівкою були під обстрілом. З ранку терористи били протитанковими керованими ракетами, вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Приблизно в 16:00 бойовики використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю, артилерію і 120-мм міномети", - розповіли у 93-й окремій механізованій бригаді.

Потрібно соціалізувати ромів – опитування (video.rbc.ua)

"Віддані патріоти": в мережі розповіли про трьох загиблих на Донбасі бійців ЗСУ (фото) "Відвоювалася": українські військові знищили бойову машину терористів (фото)
Теги: Львів, шествие, бойцы, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся