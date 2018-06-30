Бійці ООС влаштували урочисту ходу вулицями Львова (фото)

Захід було присвячено поверненню воїнів з Донбасу

Сьогодні, 30 червня, українські військовослужбовці влаштували урочисту ходу вулицями Львова на честь повернення із зони проведення бойових дій. Про це повідомляє ZAXID.net.

"О 10:00 від військової частини на Стрийській, де розміщувалася 80-а окрема десантно-штурмова бригада, колона військових рушила по вулиці Героїв Майдану, далі через Сахарова-Коперника до проспекту Свободи", - йдеться в повідомленні.

Більше того, журналісти уточнили, що в 11:00 біля пам'ятника Шевченку розпочалася урочиста церемонія зустрічі військових.

Фото: урочиста хода бійців у Львові (zaxid.net)

"У заході взяли участь більше тисячі військових, а також їх родичі. По маршруту ходи відбувалося ситуативне перекриття руху транспорту", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: урочиста хода бійців у Львові (zaxid.net)

Нагадаємо, зоні ООС на Донбасі 27 червня в результаті обстрілу терористами загинуло троє бійців ЗСУ - двоє уродженців Дніпропетровської області і один воїн з Харківської.

"Вчора в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил смертю хоробрих загинули троє наших побратимів. Весь день позиції холодноярців під Богданівкою були під обстрілом. З ранку терористи били протитанковими керованими ракетами, вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Приблизно в 16:00 бойовики використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю, артилерію і 120-мм міномети", - розповіли у 93-й окремій механізованій бригаді.

Потрібно соціалізувати ромів – опитування (video.rbc.ua)