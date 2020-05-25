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Бойцы ВСУ с поразительной точностью уничтожили позицию боевиков на Донбассе

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 22:16
Бойцы ВСУ с поразительной точностью уничтожили позицию боевиков на Донбассе
Военный ВСУ (фото: РБК-Украина)

Украинские военные разгромили позицию террористов

Военные ВСУ нанесли сокрушительный удар по позиции боевиков на Донбассе, с которой совершались обстрелы. Видео атаки по укреплениям террористов опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

По его словам, на видео продемонстрирована филигранная работа артиллеристов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Работает "54-ка". Подавляет позиции боевиков, с которых ведется обстрел украинских военных. Фронтовым языком, такая поразительная точность называется "ювелирной", - отметил Цаплиенко.

Напомним, что в сети появилось яркое видео с ответом украинских военных боевикам на Донбассе. На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ ведут прицельный огонь по разветвленной сети окопов и оборонительных сооружений боевиков. Всего было выпущено около 10 снарядов. При этом съемка проводилась с беспилотника.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ показали испытания ракетного комплекса "Нептун". Запуски ракет осуществлялись из Государственного испытательного полигона ВСУ "Алибей", который находится в акватории Черного моря.

Украинские бойцы записали видео, в котором трогательно поздравили своих матерей. Поздравление защитников Украины было опубликовано на Facebook-странице 93-й ОМБр "Холодний Яр".

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Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбасс
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