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Бійці ЗСУ з вражаючою точністю знищили позицію бойовиків на Донбасі

STYLERЖиття    25.05.2020 - 22:16
Бійці ЗСУ з вражаючою точністю знищили позицію бойовиків на Донбасі
Військовий ЗСУ (фото: РБК-Україна)

Українські військові розгромили позицію терористів

Військові ЗСУ завдали нищівного удару по позиції бойовиків на Донбасі, з якої здійснювалися обстріли. Відео атаки по укріпленнях терористів опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на відео продемонстрована філігранна робота артилеристів 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Працює "54-ка". Пригнічує позиції бойовиків, з яких ведеться обстріл українських військових. Фронтовим мовою, така дивовижна точність називається "ювелірною", - зазначив Цаплієнко.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося яскраве відео з відповіддю українських військових бойовикам на Донбасі. На відео можна побачити, як бійці ЗСУ ведуть прицільний вогонь по розгалуженій мережі окопів і оборонних споруд бойовиків. Всього було випущено близько 10 снарядів. При цьому фільмування проводилося з безпілотника.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ показали випробування ракетного комплексу "Нептун". Запуски ракет здійснювалися з Державного випробувального полігону ЗСУ "Алібей", який знаходиться в акваторії Чорного моря.

Українські бійці записали відео, в якому зворушливо привітали своїх матерів. Привітання захисників України було опубліковано на Facebook-сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

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Автор: Іван Романенко

Теги Новини України Збройні сили УкраїниДонбас
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