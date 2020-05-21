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На Донбасі українські бійці потужно вдарили по бойовиках: випросили "ответочку"

STYLERВійна    21.05.2020 - 12:16
На Донбасі українські бійці потужно вдарили по бойовиках: випросили "ответочку"
Війна на Донеччині триває (фото: flickr.com)

У мережі з'явилося яскраве відео з відповіддю українських військових терористам на Донбасі

Війна на Донбасі триває, ніхто з бойовиків не дотримується Мінських угод і терористи з усіх сил обстрілюють позиції української армії. Наші бійці вирішили дати гідну відповідь окупантам-провокаторам. Відео з "ответкою" опублікував волонтер Роман Доник на своїй сторінці в Facebook.

"Так буває, коли довго і нудно випрошуєш порушуючи Мінські угоди і обстрілюєш позиції ЗСУ. А потім приходить якась третя сила і відповідає за місцем звідки вівся вогонь", - написав Роман Доник.

На кадрах можна спостерігати, як хтось веде прицільний вогонь по розгалуженій мережі окопів і оборонних спорудах на позиціях бойовиків. У сумі було випущено близько 10 снарядів, зйомка велася з безпілотного літального апарату.

ВСУ дали відсіч бойовикам (Facebook)

Зазначимо, що протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Обстріл велися з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперського і стрілецької зброї.

Як ми раніше писали, Сенцов різко висловився про прес-конференції Зеленського. Режисер зізнався, що відповіді президента України його не задовольнили.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Донбас
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