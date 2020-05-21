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На Донбассе украинские бойцы преподнесли мощную "ответочку" боевикам (видео)

STYLERВойна    21.05.2020 - 12:16
На Донбассе украинские бойцы преподнесли мощную "ответочку" боевикам (видео)
Война на Донбассе продолжается (фото: flickr.com)

В сети появилось яркое видео с ответом украинских военных террористам на Донбассе

Война на Донбассе продолжается, никто из боевиков не придерживается Минских соглашений и террористы со всех сил обстреливают позиции украинской армии. Наши бойцы решили дать достойный ответ оккупантам-провокаторам. Видео с "ответкой" опубликовал волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

"Так бывает, когда долго и нудно выпрашиваешь нарушая Минские соглашения и обстреливаешь позиции ЗСУ. А потом приходит какая-то третья сила и отвечает по месту откуда велся огонь", - написал Роман Доник.

На кадрах можно наблюдать, как кто-то ведет прицельный огонь по разветвленной сети окопов и оборонительных сооружений на позициях боевиков. В сумме было выпущено около 10 снарядов, съемка велась с беспилотного летательного аппарата.

ВСУ дали отпор боевикам (Facebook)

Отметим, что в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как мы ранее писали, Сенцов резко высказался о пресс-конференции Зеленского. Режиссер признался, что ответы президента Украины его не удовлетворили.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Донбасс
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