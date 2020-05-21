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Сенцов резко высказался о пресс-конференции Зеленского

STYLERПерсоны    21.05.2020 - 07:47
Сенцов резко высказался о пресс-конференции Зеленского
Олег Сенцов (фото: Виталий Носач, РБК-украина)

Олег Сенцов прокомментировал пресс-конференцию Владимира Зеленского

Олег Сенцов прокомментировал пресс-конференцию Владимира Зеленского 20 мая и заявил, что ответы главы государства на вопросы журналистов не были полными и искренними. Режиссер и писатель, бывший политзаключенный также сравнил мероприятие с пресс-конференциями президента РФ Владимира Путина.

Экс-узник Кремля отметил в своем Facebook, что за 5 лет своего незаконного заключения в России насмотрелся там "хорошо срежиссированного театра пафоса и лжи".

Но в этот раз имел возможность увидеть "местную постановку".

"Конечно, она очень отличалась от московского куска лакированного де**ма, была более демократичной и с претензией на искренность. Именно так, не настоящей искренностью, а только претензией на нее сегодня Владимир Зеленский встретил журналистов. Многих неудобных представителей СМИ не аккредитовали, но большинство неудобных вопросов было все же задано", - написал Сенцов.

43-летний лауреат Премии Сахарова за свободу мысли признался, что ответы президента Украины его не удовлетворили.

"Это все походило на какое-то петляние, которое затем переходило в споры с журналистами, и, к сожалению, уровень этого общения снижал сам президент. По итогам: ни сути, ни уважения, ни признания ошибок", - резюмировал Сенцов.

Также режиссера возмутило, что на мероприятии "пресс-секретарь указывает что делать гаранту, а тот в сложной ситуации просит Ермака кому-нибудь позвонить".

Ранее мы писали о том, что пресс-конференция Зеленского началась со скандала, поскольку журналистам многих ведущих СМИ отказали в аккредитации, мотивировав это карантином и COVID-19.

Напомним, что Олег Сенцов резко отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского относительно годовщины событий в Одессе 2 мая. В частности, глава государства сказал: "сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года - один из них". В ответ Сенцов отметил, что после этого Зеленский может усомниться, кто расстрелял Небесную сотню и начал войну на Донбассе.

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийпресс-конференцияОлег Сенцов
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