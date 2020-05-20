Пресс-конференция Зеленского началась с громкого скандала: подробности

Пресс-конференция Владимира Зеленского (фото: РБК-Украина)

Пресс-конференция Владимира Зеленского с самого начала стала скандальной

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию к году своего президентства в среду, 20 мая. Но еще к началу марафона в Мариинском дворце разгорелся скандал. Ряду ведущих СМИ было отказано Офисом президента в аккредитации. Отказ объяснили просто - ограничения связаны с карантином из-за COVID-19.

Многие главреды ведущих СМИ высказали в соцсетях возмущение, получив послание от Офиса президента накануне грандиозной пресс-конференции.

"В связи с карантинными мероприятиями, введенными в стране для противодействия эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые примут участие в пресс-конференции президента, ограничено. Поэтому, к сожалению, вынуждены отказать Вам в аккредитации", - разослал ОП представителям многих СМИ.

Журналистам отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского (фото: facebook.com/grishyn)

Не пустили на пресс-конференцию Зеленского журналистов "Главкома", "Украинского тижня", "Бабеля", издания "Буквы", проекта "Исландия", белорусской службы "Радио Свобода"...

"Delo, Скрипіна, Соколову, Тиждень, Бабель и Исландию в лице Sergiy Grishyn не аккредитовали. Зато аккредитовали Шария. Нормальные приоритеты информационной политики..." - написал главный редактор проекта "Исландия" Сергей Гришин.

Отказали и "5 каналу", но после выхода в эфир с этой новостью вчера вечером, каналу прислали разрешение.

Ниже фото подготовки пресс-конференции Владимира Зеленского, старт которой назначен на 10:30 в среду, 20 мая.

Пресс-конференция Владимира Зеленского (фото: РБК-Украина)

Смотреть пресс-конференцию онлайн можно по ссылке.

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Автор: Светлана Дудукало