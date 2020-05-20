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Прес-конференція Зеленського почалася з гучного скандалу: подробиці

STYLERПерсони    20.05.2020 - 10:39
Прес-конференція Зеленського почалася з гучного скандалу: подробиці
Прес-конференція Володимира Зеленського (фото: РБК-Україна)

Прес-конференція Володимира Зеленського з самого початку стала скандальною

Володимир Зеленський проводить пресконференцію до року свого президентства в середу, 20 травня. Але ще до початку марафону в Маріїнському палаці розгорівся скандал. Ряду провідних ЗМІ було відмовлено Офісом президента в акредитації. Відмову пояснили просто - обмеження пов'язані з карантином через COVID-19.

Багато главредів провідних ЗМІ висловили в соцмережах обурення, отримавши послання від Офісу президента напередодні грандіозної пресконференції.

"У зв'язку з карантинними заходами, введеними в країні для протидії епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які візьмуть участь в пресконференції президента, обмежено. Тому, на жаль, змушені відмовити Вам в акредитації", - розіслав ОП представникам багатьох ЗМІ.

Прес-конференція Зеленського почалася з гучного скандалу: подробиці

Журналістам відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського (фото: facebook.com/grishyn)

Не пустили на пресконференцію Зеленського журналістів "Головкому", "Українського тижня", "Бабеля", видання "Букви", проєкту "Ісландія", білоруської служби "Радіо Свобода"...

"Delo, Скрипіна, Соколову, Тиждень, Бабель і Ісландію в особі Sergiy Grishyn не акредитували. Зате акредитували Шарія. Нормальні пріоритети інформаційної політики..." - написав головний редактор проєкту "Ісландія" Сергій Гришин.

Відмовили і "5 каналу", але після виходу в ефір з цією новиною вчора увечері, каналу надіслали дозвіл.

Нижче фото підготовки пресконференції Володимира Зеленського, старт якої призначено на 10:30 в середу, 20 травня.

Прес-конференція Зеленського почалася з гучного скандалу: подробиціПрес-конференція Зеленського почалася з гучного скандалу: подробиціПрес-конференція Зеленського почалася з гучного скандалу: подробиціПрес-конференція Зеленського почалася з гучного скандалу: подробиціПрес-конференція Зеленського почалася з гучного скандалу: подробиціПрес-конференція Зеленського почалася з гучного скандалу: подробиціПрес-конференція Зеленського почалася з гучного скандалу: подробиці

Пресконференція Володимира Зеленського (фото: РБК-Україна)

Дивитися пресконференцію онлайн можна за посиланням.

Раніше ми писали, що Дмитро Гордон виправдався за інтерв'ю з Ігорем Гіркіним.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Володимир Зеленський
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