Брагар так и не приехал к пенсионерке с собакой: в селе на вече сделали заявление (видео)

Скандал с Брагаром и пенсионеркой с собакой (коллаж: РБК-Украина)

Евгения Брагара ждали жители Аджамки с плакатами после обещанного визита

Евгений Брагар после скандала из-за своего совета пенсионерке продать собаку и заплатить за газ принес свои извинения, а также пообещел в субботу 8 феврали приехать в гости к пожилой женщине в Аджамку под Кропивницким и уже на месте разобраться в ситуации.

Нардеп от партии "Слуга народа" также признавался после волны общественной критики в свой адрес, что сделал для себя определенные выводы. В частности, политик понял необходимость более тщательно вникать в вопросы субсидии.

Напомним, что Брагар в эфире одного из ток-шоу порекомендовал пенсионерке, которой пришла платежка на газ в 1953 гривен, плюс еще 154 гривен за его транспортировку, продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Сама же Любовь Павловна Колючая имеет 31 год стажа работы диспетчером на автовокзале и получает ровно 2 тысячи гривен пенсии. Ее субсидия "скостила" за тепло только около 200 гривен.

Зная про обещание Брагара приехать в Аджамку в эту субботу, политика решили встречать местные жители. Люди принесли с собой плакаты (с нелестными фразами в адрес политика), и принялись дожидаться визитера. Однако напрасно - нардеп так и не приехал. Об этом говорится в сюжете CBN.

Как рассказала сельская голова Татьяна Зайченко, нардеп Брагар обещал приехать, но сейчас на телефонные звонки перестал отвечать.

"Сегодня утром, у меня есть телефон, я ему звонила, но он уже не берет трубку, хотя вчера общались, и он обещал, что перезвонит перед встречей", - говорит она.

В присутствии журналистов Зайченко еще раз попробовала позвонить, но никто не ответил.

Тем не менее, люди собрались в дом культуры и провели вече, на котором с аплодисментами поблагодарили 66-летнюю бабу Любу за то, что "объединила не только все село, но и страну".

"Ну я не знаю, может из-за каких-либо уважительных причин не приехал... ну, надежда немножко была", - призналась сама пенсионерка Колючая.

На встрече местные жители подготовили обращение чиновникам, которое адресовали также и депутатам. В нем звучали призывы не только относительно платежек за газ и транспортировку, но также коснулись темы кодирования ТВ и рынка земли.

Кроме того, на вече прозвучало предположение, что Брагару не хватило денег на дорогу в Аджамку, поэтому люди даже решили сброситься ему на билет.

Видео: Евгений Брагар не приехал к пенсионерке после скандала, хотя обещал - местные провели вече