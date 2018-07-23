"Братика буду помнить вечно": умер украинский воин

Иллюстративное фото (flickr.com/aitorruizdeangulo)

Причиной смерти Олега Рижко стала внезапная болезнь

В Калуше Ивано-Франковской области внезапно умер участник Революции Достоинства и боец АТО в 2015-2016 годах Олег Рижко. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Иван Качмар.

По словам Качмара, сердце Рижко остановилось 20 июля. Причиной смерти 35-летнего воина стала внезапная болезнь.

"От внезапной болезни упокоился в Боге наш собрат, майдановец и участник войны с Россией Олег Рижко. Вечная память, друг", - написал побратим Олега.

Олег Рижко (фото: Facebook/Ivan Kachmar)

Олег Рижко (фото: Facebook/Ivan Kachmar)

Олег Рижко (фото: Facebook/Ivan Kachmar)

Украинцы скорбят и выражают слова соболезнования родным и близким умершего.

"Братика буду помнить вечно как родного, мы с ним Крым и Рим, с самой учебки и до конца", - написал Андрей Светлов.

Скриншот комментариев (Facebook/Ivan Kachmar))

"Вечная память защитнику Украины... Знал Олега лично - были вместе в бою в Мариинском парке 18 февраля 2014-го. Он помог тогда спасти нескольких тяжело раненых побратимов", - отметил Александр Прохоренко.

Напомним, что на днях в Хмельницком провели в последний путь бойца Ивана Мельника, который погиб на Донбассе 17 июля.

Похоронили бойца на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково. Провести Героя в последний путь пришли его родные, побратимы и земляки.

Видео: РБК-Украина