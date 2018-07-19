Настоящий друг и смелый воин: в Хмельницком провели в последний путь бойца, погибшего в зоне ООС (видео)

Коллаж РБК-Украина

Собратья вспоминают загиблиго как ответственного воина и хорошего друга

В Хмельницком провели в последний путь бойца Ивана Мельника, который погиб на Донбассе 17 июля. Об этом передает пресс-служба городского совета Хмельницкого.

Похоронили бойца на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково. Провести бойца в последний путь пришли его родные, собратья и земляки.

Побратимы вспоминают загиблиго как ответственного воина и хорошего друга.

"Иван был настоящим другом, веселым, всегда мог поддержать. Всегда проявлял инициативу, приходил на помощь, когда это очень надо было. Был смелым и очень хорошим мужчиной", - рассказал товарищ погибшего Евгений Корольков.

Видео: В Хмельницком попрощались с погибшим бойцом Иваном Мельником (youtube.com/5канал)

Иван Мельник служил в 14 отдельной механизированной бригаде по контракту. Был командиром отделения. В подчинении имел четыре бойца и БМП1.

Военный погиб 17 июля в зоне ООС вблизи Попасной. У Героя остались брат и мать.

Видео: В Хмельницком попрощались с погибшим бойцом Иваном Мельником (youtube.com/МТРКМІСТО)

Ранее сообщалось, что 28 июня погибло двое украинских военнослужащих, среди которых боец 24-й бригады Андрей Волос. Тело погибшего героя ООС привезли на родную землю, в село Омельне, где находилось. Дорогу погибшему выстилали цветами, а встречали воина — на коленях.

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