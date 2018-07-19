Настоящий друг и смелый воин: в Хмельницком провели в последний путь бойца, погибшего в зоне ООС (видео)

Собратья вспоминают загиблиго как ответственного воина и хорошего друга
В Хмельницком провели в последний путь бойца Ивана Мельника, который погиб на Донбассе 17 июля. Об этом передает пресс-служба городского совета Хмельницкого.
Похоронили бойца на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково. Провести бойца в последний путь пришли его родные, собратья и земляки.
Побратимы вспоминают загиблиго как ответственного воина и хорошего друга.
"Иван был настоящим другом, веселым, всегда мог поддержать. Всегда проявлял инициативу, приходил на помощь, когда это очень надо было. Был смелым и очень хорошим мужчиной", - рассказал товарищ погибшего Евгений Корольков.
Видео: В Хмельницком попрощались с погибшим бойцом Иваном Мельником (youtube.com/5канал)
Иван Мельник служил в 14 отдельной механизированной бригаде по контракту. Был командиром отделения. В подчинении имел четыре бойца и БМП1.
Военный погиб 17 июля в зоне ООС вблизи Попасной. У Героя остались брат и мать.
Видео: В Хмельницком попрощались с погибшим бойцом Иваном Мельником (youtube.com/МТРКМІСТО)
Ранее сообщалось, что 28 июня погибло двое украинских военнослужащих, среди которых боец 24-й бригады Андрей Волос. Тело погибшего героя ООС привезли на родную землю, в село Омельне, где находилось. Дорогу погибшему выстилали цветами, а встречали воина — на коленях.
Герои, погибшие в июне 2018