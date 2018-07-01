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"Вистилали квітами дорогу додому": односельці стоячи на колінах зустрічали загиблого воїна (відео)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 19:30
Ілюстративне фото (YouTube.com/Молодая Гвардія)
Ілюстративне фото (YouTube.com/Молодая Гвардія)

Близькі кажуть, що Андрій пішов служити, щоб допомогти хворій матері

28 червня загинуло двоє українських військовослужбовців, серед яких боєць 24-ї бригади Андрій Волос. Тіло загиблого героя ООС привезли на рідну землю, в село Омельне Дорогу загиблому вистилали квітами, а зустрічали воїна — на колінах. Про це пише видання "Волинь 24".

Односельці згадують, що, загинувший у віці 22 років, Андрій Волос був простим і добрим хлопцем.

"Андрій був спокійною і доброю людиною. Ніколи не було такого, щоб він не привітався, коли був у селі", — розповіла односельчанка.

Андрій родом з села Омельне. Навіть після весілля і переїзду до Луцька він не залишив батьківський будинок, весь час намагався допомогти матері.

"Він у матері єдиний син. Тобто ви розумієте, як вона його любила. Вона важко хворіє, тому Андрій все робив для здоров'я матері. Навіть пішов служити таким молодим, щоб допомогти", - поділилася знайома загиблого.

На момент смерті в Луцьку його чекали вагітна дружина, товариші по службі, друзі. Товариш по службі Тарас, досі не може повірити, що його близького друга немає в живих.

"В Андрія було велике бажання жити, він до чогось прагнув. Він був веселуном, дружив з усіма напарниками. Я пішов зі служби на рік раніше і дуже шкода, що таке сталося з Андрієм. Він був хорошим другом", — згадує Тарас.

На відеозаписі видно, що односельці зустрічають героя ООС стоячи на колінах. Дороги устелені квітами.

Відео: YouTube.com/Волинь24 інтернет-видання)

Андрій Волос загинув від снайперської кулі терористів 28 червня 2018 року. Він віддав три роки і саме життя Україні, захищаючи її кордони у складі 24-ї військової бригади.

Нагадаємо, що в селі Станова Сумської області в середу, 27 червня, поховали уродженця Тростянця, молодшого сержанта 92-ї окремої Харківської механізованої бригади Руслана Баглика.

Відео: video.rbc.ua

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