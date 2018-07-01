"Выстилали цветами дорогу домой": односельчане стоя на коленях встречали погибшего воина (видео)

Близкие говорят, что Андрей пошел служить, чтоб помочь больной матери

28 июня погибло двое украинских военнослужащих, среди которых боец 24-й бригады Андрей Волос. Тело погибшего героя ООС привезли на родную землю, в село Омельное. Дорогу погибшему выстилали цветами, а встречали воина — на коленях. Об этом пишет издание "Волынь 24".

Односельчане вспоминают, что, погибший в возрасте 22 лет, Андрей Волос был простым и добрым парнем.

"Андрей был спокойным и добрым человеком. Никогда не было такого, чтобы он не поздоровался, когда был в селе", — рассказала односельчанка.

Андрей родом из села Омельное. Даже после свадьбы и переезда в Луцк он не покидал родительский дом, все время пытался помочь матери.

"Он у мамы единственный сын. То есть вы понимаете, как она его любила. Она тяжело болеет, потому Андрей все делал для здоровья матери. Даже пошел служить таким молодым, чтобы помочь", - поделилась знакомая погибшего.

На момент смерти в Луцке его ждали беременная жена, сослуживцы, друзья. Сослуживец Андрея, Тарас, до сих пор не может поверить, что его близкого друга нет в живых.

"У Андрея было большое желание жить, он к чему-то стремиться. Он был весельчаком, дружил со всеми напарниками. Я ушел со службы на год раньше и очень жаль, что с Андреем такое произошло. Он был хорошим другом ", — вспоминает Тарас.

На видеозаписи видно, что односельчане встречают героя ООС стоя на коленях. Дороги устелены цветами.

Видео: (YouTube.com/Волинь24 інтернет-видання)

Андрей Волос погиб от снайперской пули террористов 28 июня 2018 года. Он отдал три года и саму жизнь Украине, защищая ее границы в составе 24-й военной бригады.

Напомним, что в селе Становая Сумской области в среду, 27 июня, похоронили уроженца Тростянца, младшего сержанта 92-ой отдельной Харьковской механизированной бригады Руслана Баглыка.

Видео: video.rbc.ua