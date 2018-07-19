Справжній друг і сміливий воїн: в Хмельницькому провели в останню путь бійця, загиблого в зоні ООС (відео)

Колаж РБК-Україна

Побратими згадують загиблиго як відповідального воїна та хорошого друга

В Хмельницькому провели в останню путь бійця Івана Мельника, який загинув на Донбасі 17 липня. Про це передає прес-служба міської ради Хмельницького.

Поховали бійця на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Провести бійця в останню путь прийшли його рідні, побратими та земляки.

Побратими згадують загиблиго як відповідального воїна та хорошого друга.

"Іван був справжнім другом, веселим, завжди міг підтримати. Завжди проявляв ініціативу, приходив на допомогу, коли це дуже треба було. Був смілим і дуже гарним чоловіком", - розповів товариш загиблого Євген Корольков.

Відео: В Хмельницькому попрощалися з загиблим бійцем Іваном Мельником (youtube.com/5канал)

Іван Мельник служив в 14 окремій механізованій бригаді за контрактом. Був командиром відділення. У підпорядкуванні мав чотири бійця та БМП1.

Військовий загинув 17 липня в зоні ООС поблизу Попасної. У Героя залишилися брат та мати.

Відео: В Хмельницькому попрощалися з загиблим бійцем Іваном Мельником (youtube.com/МТРКМІСТО)

Раніше повідомлялося, що 28 червня загинуло двоє українських військовослужбовців, серед яких боєць 24-ї бригади Андрій Волос. Тіло загиблого героя ООС привезли на рідну землю, в село Омельне. Дорогу загиблому вистилали квітами, а зустрічали воїна — на колінах.

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