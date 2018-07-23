"Братика буду пам'ятати вічно": помер український воїн

Ілюстративне фото (flickr.com/aitorruizdeangulo)

Причиною смерті Олега Рижко стала раптова хвороба

У Калуші Івано-Франківської області раптово помер учасник Революції Гідності і боєць АТО в 2015-2016 роках Олег Ріжко. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Іван Качмар.

За словами Качмара, серце Ріжка зупинилося 20 липня. Причиною смерті 35-річного воїна стала раптова хвороба.

"Від раптової хвороби упокоївся в Бозі наш побратим, майданівець і учасник війни з Росією Олег Ріжко. Вічна пам'ять, друг", - написав побратим Олега.

Олег Ріжко (фото: Facebook/Ivan Kachmar)

Олег Ріжко (фото: Facebook/Ivan Kachmar)

Олег Ріжко (фото: Facebook/Ivan Kachmar)

Українці сумують і висловлюють слова співчуття рідним і близьким померлого.

"Братика буду пам'ятати вічно як рідного, ми з ним Крим і Рим, з самої учебки і до кінця", - написав Андрій Свєтлов.

Скріншот коментарів (Facebook/Ivan Kachmar))

"Вічна пам'ять захиснику України... Знав Олега особисто - були разом в бою в Маріїнському парку 18 лютого 2014-го. Він допоміг тоді врятувати кількох тяжко поранених побратимів", - зазначив Олександр Прохоренко.

Нагадаємо, що днями в Хмельницькому провели в останню путь бійця Івана Мельника, який загинув на Донбасі 17 липня.

Поховали бійця на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Провести Героя в останню путь прийшли його рідні, побратими і земляки.

Відео: РБК-Україна