"Братика буду пам'ятати вічно": помер український воїн

Причиною смерті Олега Рижко стала раптова хвороба
У Калуші Івано-Франківської області раптово помер учасник Революції Гідності і боєць АТО в 2015-2016 роках Олег Ріжко. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Іван Качмар.
За словами Качмара, серце Ріжка зупинилося 20 липня. Причиною смерті 35-річного воїна стала раптова хвороба.
"Від раптової хвороби упокоївся в Бозі наш побратим, майданівець і учасник війни з Росією Олег Ріжко. Вічна пам'ять, друг", - написав побратим Олега.
Олег Ріжко (фото: Facebook/Ivan Kachmar)
Олег Ріжко (фото: Facebook/Ivan Kachmar)
Олег Ріжко (фото: Facebook/Ivan Kachmar)
Українці сумують і висловлюють слова співчуття рідним і близьким померлого.
"Братика буду пам'ятати вічно як рідного, ми з ним Крим і Рим, з самої учебки і до кінця", - написав Андрій Свєтлов.
Скріншот коментарів (Facebook/Ivan Kachmar))
"Вічна пам'ять захиснику України... Знав Олега особисто - були разом в бою в Маріїнському парку 18 лютого 2014-го. Він допоміг тоді врятувати кількох тяжко поранених побратимів", - зазначив Олександр Прохоренко.
Нагадаємо, що днями в Хмельницькому провели в останню путь бійця Івана Мельника, який загинув на Донбасі 17 липня.
Поховали бійця на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Провести Героя в останню путь прийшли його рідні, побратими і земляки.
Відео: РБК-Україна